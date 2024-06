Ulm

10:23 Uhr

75 Jahre Schwörmontag: So wurde Ulms Stadtfest, was es heute ist

Plus 1345 versprach ein Bürgermeister erstmals, "allen ein gemeiner Mann zu sein". Diese Worte gibt es noch, ansonsten hat sich der Schwörmontag sehr gewandelt.

Von Dagmar Hub

In Ulm steht weltweit das einzige Gebäude, das einzig zu dem Zweck erbaut wurde, dass sich Bürgermeister und Bürger gegenseitig Loyalität schwören. Der Schwörakt selbst entstand in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die Schwörformel, allen ein gemeiner Mann zu sein, taucht erstmals 1345 auf. Den Schwörmontag in seiner heutigen Form gibt es aber erst seit 75 Jahren. Daran erinnert eine Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte, also im Schwörhausturm selbst.

Ivo Gönner war eine beliebte Figur bei den Nabada-Booten. Er ist zusammen mit Theodor Pfizer Rekordhalter im Schwören. Foto: Horst Hörger

Irgendwelche Anfänge eines von der Bevölkerung initiierten Nabada muss es rasch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegeben haben. Der damalige Oberbürgermeister Robert Scholl lehnte es aber ab, den Schwörmontag zu feiern, weil die stadtgeschichtliche Tradition von den Nationalsozialisten missbraucht worden war. Sein Nachfolger Theodor Pfizer war es, der den Feiertag in seiner heutigen Form schuf, erklärt Stadtarchivdirektor Michael Wettengel. Pfizer habe den Schwörmontag als ein Fest der Demokratie begriffen, ideal, um die Spaltung der Nachkriegsgesellschaft zu überwinden, nicht zuletzt wegen der Schwörformel. "Das Fest in der Form, wie wir es heute feiern, mit dem Schwörakt, dem Läuten der Schwörglocke, dem Gang ins Rathaus und dem Nabada geht zu hundert Prozent auf Theodor Pfizer zurück", so der Historiker.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen