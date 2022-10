Ulm/Augsburg

vor 14 Min.

Güterzug reißt Leitung ab: Das war der Grund für Großstörung im Bahnverkehr

Plus Zu massiven Verspätungen und Ausfällen war es auf der Zugstrecke zwischen München und Stuttgart gekommen. Es dauerte Stunden, bis das Problem behoben war.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Zugausfälle und Verspätungen von zum Teil über zwei Stunden waren am Dienstag die spürbare Folge: An der Bahnstrecke zwischen Ulm und Stuttgart wurde eine Fahrleitung heruntergerissen. Der Hauptbahnhof in der Donaustadt wurde, wie berichtet, zeitweise nicht mehr angefahren. Erst am Nachmittag konnte das Problem behoben werden. Auch die Bundespolizei schaute sich die Sache an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen