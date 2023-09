Ulm

Aus für Hallhuber und weitere Läden: Das bedeutet die Entwicklung in Ulm

Plus Bekannte Modeketten verlassen die Fußgängerzone, ein Schuh-Outlet auf Zeit ist gekommen. Zeichen für Ulmer Problem? Im Gegenteil, sagt ein Fachmann.

Eine Baustelle bei Peek & Cloppenburg, wo eine neue Fassade entsteht. Eine Baustelle neben Hugendubel, wo die Telekom einen "Flagship-Store" eröffnen wird. In der Ulmer Fußgängerzone tut sich was – das gilt auch abseits dieser beiden großen Baustellen. Zwei Läden haben schon zu, ein weiterer schließt noch im September. In Blickweite zum Münster macht ein weiteres Geschäft derweil übergangsweise Angebote zu Tiefstpreisen. Ein Fachmann erklärt, weshalb die Schließungen kein Anlass zur Sorge sind und warum die Zwischenlösung das Zeichen einer guten Entwicklung ist.

Für teils weniger als fünf Euro bietet das Markenschuh-Outlet im früheren H&M Women an der Ecke Hirschstraße/Münsterplatz den Sommer über seine Waren an. "Wenn ein Geschäft geöffnet ist und etwas passiert, ist es immer besser, als wenn es leer steht", findet Citymanagerin Sandra Walter. Geöffnet haben soll das Markenschuh-Outlet wohl noch bis Ende September, ist dort zu erfahren. Nebenan ist die Lage anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

