Nachfolger von S. Oliver gefunden: Dieser Riese zieht neben Hugendubel ein

Das Haus in der Ulmer Hirschstraße, in dem der Bücherladen Mieter ist, wird derzeit umgebaut. Nun ist ein Nachmieter für die Textil-Kette S. Oliver gefunden.

S. Oliver ist längst ausgezogen, der Umbau der Doppel-Immobilie, die trotz der einheitlichen Optik verschiedenen Eigentümern gehört, läuft. Hugendubel war bisher Mieter in beiden Gebäudeteilen. Der Münchner Bücherfilialist beschränkt sich seit Wochen nur noch auf einen Teil des Gebäudes und wurde damit verkleinert. Nun steht fest, wer Nachbar von Hugendubel und somit Nachfolger von S. Oliver wird.

Errichtet die Telekom in Ulm einen "Flagship-Store"?

Die Telekom wird nach Informationen von Citymanagerin Sandra Walter von der Bahnhofstraße in die Hirschstraße auf die nun kombinierte Ex-S. Oliver- und Ex-Hugendubel-Fläche umziehen. Damit ist eine deutliche Vergrößerung verbunden. Wer in das Telekom-Geschäft nachfolgt, ist Walter nicht bekannt. Nachdem sich der Telekom-Shop um ein Vielfaches vergrößert, ist wahrscheinlich, dass hier ein "Flagship-Store" entsteht. Auf 835 Quadratmetern Verkaufsfläche wurde jüngst ein solcher in Hamburg eröffnet, der laut Telekom die Zukunft derartiger Shops zeigen soll: Die Telekom wolle damit demonstrieren, dass sie trotz Online-Shopping und digitaler Kanäle weiterhin auf den stationären Einzelhandel setzt.

Ähnlich viel Platz hat die Telekom künftig auch in Ulm. Allein die Ex-S. Oliver-Filiale, die sich - vor dem Sportgeschäft "Sport Arena" - gut 16 Jahre an dem Standort befand, hatte 660 Quadratmeter. Hinzu kommt künftig noch das erste Obergeschoss, in dem Hugendubel war. Womöglich Platz für eine Magenta-Zuhause-Lounge, in der neueste Technologien für Heimvernetzung, SmartHome und MagentaTV gezeigt werden sowie zahlreiche Demo-Ecken zum Ausprobieren. Wie in Hamburg.

Hugendubel baut um, Thalia kommt

Auch Hugendubel baut um. Die Verkleinerung der Ladenfläche um das halbe Obergeschoss des Nachbargebäudes wirkt noch etwas improvisiert. Wie die Hugendubel-Presseabteilung auf Anfrage mitteilt, steht aber eine Neugestaltung der Verkaufsflächen an. Details dazu könnten noch nicht genannt werden. Eine Möglichkeit, die eigentliche Verkaufsfläche zu vergrößern, wäre die Schließung oder Verkleinerung des "Café des Lesens“, das unter Eigenregie von Hugendubel betrieben wird.

Wie im Gebäude zu sehen ist, setzen die Mieter Hugendubel und Telekom wohl nicht auf starre Trennwände, die Blicke können offenbar künftig von den Büchern auf die Smartphones schweifen.

Hugendubel hat Zeit bis Oktober, sich auf das größte Buchhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum vorzubereiten, das sich bald in direkter Nachbarschaft befinden wird: Im seit wenigen Tagen geschlossenen Esprit-Geschäft wird Thalia auf 1360 Quadratmetern einziehen. "Wir werden unsere Thalia Buchhandlung am neuen Standort im Oktober eröffnen", sagt Pressesprecherin Julia Benkel auf Anfrage der Redaktion. Konkrete Termine für die Schließung des Standorts im Blautalcenter sowie die Neueröffnung in der Hirschstraße könne das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht nennen.

Die Ulmer Citymanagerin begrüßt, das Thalia wieder in die Innenstadt zurückkehrt. Gleichzeitig schmerze aber auch der Rückzug von Esprit. Walter hofft, dass Esprit wieder eine Dependance in Ulm in Erwägung zieht. Eine Anfrage der Redaktion ließ das Unternehmen unbeantwortet. Das Jahr sei „sehr schwierig“ für die Unternehmensgruppe gewesen, heißt es im Geschäftsbericht. Insbesondere in Deutschland seien die Resultate durch das ungünstige wirtschaftliche Umfeld „schwer beeinträchtigt“ worden.

Auch ohne Esprit-Laden ist Walter guter Stimmung, was den Handel in Ulm angeht. Sie spricht von "zahlreichen positiven Signalen" in der Ulmer Fußgängerzone, die sie zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen. "Mit der Entscheidung von Fifty-Eight, aber auch von Thalia, in die Innenstadt zurückzukommen sowie die Bekenntnisse zu Ulm und die Investitionen der großen Häuser wie Peek&Cloppenburg, Werdich und Reischmann freuen uns sehr. Dies zeigt die Wertigkeit des Standorts Ulm und trägt immens zur Steigerung der Attraktivität und Einkaufsqualität bei."