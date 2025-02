Seniorinnen ausgeraubt: Vater und Sohn wohl für noch mehr Überfälle verantwortlich

Im Fall der Überfalle auf Seniorinnen sollen der zwischenzeitlich festgenommene 63-Jährige und sein 26 Jahre alter Sohn für weitere Taten verantwortlich sein. Bislang waren ihnen die Raubdelikte auf eine 92-Jährige in Ulm-Wiblingen sowie auf eine 82-Jährige in Blaubeuren zugerechnet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, hätten weitere Ermittlungen ergeben, dass sie auch in Schelklingen, Laichingen sowie einem weiteren Fall in Ulm-Wiblingen Seniorinnen überfallen und Handtaschen geraubt haben sollen.

Die Ermittler vermuten, dass die zwei festgenommenen Personen möglicherweise noch weitere Raubdelikte zu verantworten haben, die bislang bei der Polizei noch nicht angezeigt wurden. Die Kriminalpolizei Ulm bittet deshalb um Hinweise möglicher weiterer Geschädigten aus den Bereichen Laichingen, Blaubeuren und Geislingen. Diese werden ebenso wie Zeugen zu den bereits bekannten Taten gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 bei der Polizei Ulm zu melden. (AZ)