Corona-Spaziergänge: Stadt Ulm verbietet Versammlungen auf zentralen Straßen

Nachdem Demonstranten beim Corona-Spaziergang vor einer Woche den Verkehr stillgelegt hatten, verschärft die Stadt Ulm die Regeln. Was nun gilt.

Ab Freitag, 25. Februar, gilt in Ulm eine neue Fassung der Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht. Die Stadt macht ernst und verschärft die Regeln. Sie reagiert auch darauf, dass bei der nicht angemeldeten Kundgebung am Freitag, 18. Februar, zentrale Verkehrsachsen Ulms blockiert worden waren.

Schon im Vorfeld hatte Oberbürgermeister Gunter Czisch angekündigt, die Regeln nach und nach zu verschärfen. Er hatte einen "Eventcharakter" bei den "Spaziergängen" ausgemacht, die sich gegen die Corona-Politik wenden. Zudem habe es Drohungen gegen Organisatoren einer Gegendemonstration gegeben. Am vergangenen Freitag hat die Gefahr für die Öffentlichkeit aus Sicht der Stadtverwaltung weiter zugenommen.

Allgemeinverfügung verbietet nicht angemeldete Versammlungen

Neu ist, dass die Allgemeinverfügung Bereiche definiert, in denen nicht angemeldete Versammlungen und Aufzüge verboten sind. Zudem sind Autokorsos untersagt. Gültig ist die Allgemeinverfügung bis Samstag, 19. März. Zuletzt hatten sich die Organisatoren der Gegendemonstration beklagt, die gleichen Auflagen befolgen zu müssen – obwohl man sich doch anders als die "Spaziergänger" an die Spielregeln halte und nicht alle ständig provoziere. Darauf hat die Stadt offenbar reagiert. Die Allgemeinverfügung gilt nicht für angemeldete Versammlungen, damit sind beispielsweise Gegendemonstrationen oder auch Kundgebungen zum Ukraine-Krieg nach Anmeldung in Abstimmung mit den Bürgerdiensten möglich – grundsätzlich auch in den markierten Bereichen.

Wie bisher gilt montags in der Zeit von 17.45 Uhr bis 20 Uhr und freitags in der Zeit von 18.45 Uhr bis 21 Uhr in der Innenstadt zwischen Münchner Straße, Olgastraße, Friedrich-Ebert-Straße/Zinglerstraße und Donauufer zwischen Gänstorbrücke und Eisenbahnbrücke Maskenpflicht. Zudem bleibt das Verbot bestehen, in dieser Zeit und in diesem Gebiet zu essen oder zu trinken, Alkohol mitzuführen und Musik oder Ähnliches aus elektronischen Geräten abzuspielen. Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gilt für Personen, die nachweisen können, dass ihnen das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Atemschutzmaske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Maskenpflicht können mit einem Bußgeld von 50 bis 250 Euro geahndet werden. Eine Klage gegen die Allgemeinverfügung war vom Verwaltungsgericht Sigmaringen abgelehnt worden.

In bestimmten Bereichen sind nicht angemeldete Versammlungen und Aufzüge während der besagten Zeit nun komplett verboten:

Auf der B10 vom Tunnelausgang her Richtung Innenstadt über Blaubeurer-Tor-Ring, Hindenburgring, Bismarckring bis zur Adenauerbrücke.

vom Tunnelausgang her Richtung Innenstadt über Blaubeurer-Tor-Ring, Hindenburgring, Bismarckring bis zur Adenauerbrücke. Vom Blaubeurer-Tor-Ring über Ludwig-Erhard-Brücke und Karlstraße bis zur Neutorstraße .

und bis zur . Von der Neutorstraße bis zur Anschlussstelle Kienlesbergstraße sowie die Kienlesbergbrücke.

bis zur Anschlussstelle Kienlesbergstraße sowie die Kienlesbergbrücke. Die Neutorstraße von Karlstraße bis zur Neutorbrücke.

von bis zur Neutorbrücke. Der Bahnhofssteg.

Die Neue Straße ab Einmündung Friedrich-Ebert-Straße /Unterführung bis zum Bismarckring.

/Unterführung bis zum Bismarckring. Die Zinglerstraße ab Einmündung Neue Straße bis zum Bismarckring.

Die Karlstraße ab Neutorstraße bis zur König-Wilhelm-Straße .

ab bis zur . Die König-Wilhelm-Straße , der Willy-Brandt-Platz und die Münchner Straße bis zur Gänstorbrücke.

An diesen Orten sind auch Aufzüge mit Autos untersagt, insbesondere gilt das für Autokorsos. Die Verschärfung begründet die Stadtverwaltung mit den Geschehnissen vom 18. Februar, als der "Spaziergang" die gewohnten Routen im Zentrum der Innenstadt verlassen und über zentrale Verkehrsrouten geführt hatte. Die Teilnehmenden hätten überhaupt keine Rücksicht auf den fließenden Straßenverkehr genommen, heißt es in der Begründung: "Es kam zu kritischen unfallnahen Situationen. Die Teilnehmer überquerten die Fahrbahnen und liefen auch gegen die Fahrtrichtung auf den Straßen. Es kam zu Staus. Ein Rettungsfahrzeug, das sich im Einsatz mit Blaulicht und Sirene befand, konnte nicht mehr weiterfahren."

Es habe sich einmal mehr die Unberechenbarkeit nicht angemeldeter Versammlungen oder Aufzüge gezeigt. "Nun setzen die "verdeckten Versammlungsleiter" offenbar auf Eskalation", lautet die Schlussfolgerung der Stadt, dem mit härteren Regeln begegnen will. (AZ)