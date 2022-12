Dadadi Dadada: Im Stadthaus wird bald wieder getanzt

Plus Domenico Strazzeri greift mit seiner Strado Compagnia Danza die Idee des Dadaismus auf. Warum das derzeit brandaktuell ist.

Die Zeit ist wieder reif für ein bisschen Irrsinn. Findet zumindest Choreograf Domenico Strazzeri und widmet seine aktuelle Tanzperformance im Ulmer Stadthaus dem Dadaismus – dieser inzwischen mehr als 100 Jahre alten Kunstrichtung, die sich von allen Regeln und Normen befreit hat. Warum Strazzeri ausgerechnet jetzt wieder auf den Dadaismus blickt und wie sich das auf der Tanzbühne umsetzen lässt.