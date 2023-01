Ulm

17:45 Uhr

Ein "Brotbunker" und mehr: Das Museum Brot und Kunst hat 2023 viel vor

"Green Revolution" ist ein Werk von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger aus dem Jahr 2016. Es wird in der Ausstellung "Lebenselixier" zu sehen sein.

Plus Ein Künstler, der mit Brot und Teig viel zu sagen vermag, und das überraschend vielseitige Thema "Dünger" bestimmen dieses Jahr die beiden großen Ausstellungen im Salzstadel.

Von Franziska Wolfinger

Ein Bunker, gebaut aus 1500 Brotlaiben. Das wäre ein eindrucksvolles Bild. Geplant hatte dies der israelische Künstler Shahar Marcus. Aufgebaut wird dieser Bunker, allerdings aus Bäckerkisten, in denen die Bäcker ihre Waren sonst transportieren. Der Baustoff Brot erschien dann doch eher wenig nachhaltig. Und die Botschaft, die Marcus in seinen Installationen und Performances ausdrücken möchte, wird in seiner Ausstellung ab dem 21. April im Museum Brot und Kunst dennoch deutlich.

