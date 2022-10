Im Museum Brot und Kunst landet die Vergänglichkeit auf dem Teller

Plus Barocke Kunst im Gegenwartskleid: Ab Donnerstag ist im Museum Brot und Kunst die Ausstellung "Vom Stillleben zum Food Porn" zu sehen.

Was haben ein 400 Jahre altes Stillleben einer prunkvollen Blumenvase mit Fotografien erratisch angeordneter Lebensmittelverpackungen auf funktionalen Tischen gemein? Auf den ersten Blick würden wohl selbst Kunstenthusiasten mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten vermuten. Auf den zweiten Blick jedoch, so verrät es Museumsleiterin Isabel Greschat, senden sie doch ein und dieselbe Botschaft. Zu sehen sind die Werke im Rahmen der Ausstellung "Vom Stillleben zum Food Porn" ab Donnerstag bis zum 12. März im Ulmer Museum Brot und Kunst.