Glänzte einst golden: So sieht es im Glockenturm des Ulmer Rathauses aus

Blickt man im Glockenturm des Rathauses hinauf in den Dachstuhl, verliert sich der Blick schnell im Dunklen.

Lokal Heute macht das kleine Türmchen auf dem historischen Gebäude in Ulms Altstadt keine so leuchtende Figur mehr. In ihm verbirgt sich aber nach wie vor ein besonderes Uhrwerk.

Von Dagmar Hub

Von außen kommt man dem Glockenturm auf dem Ulmer Rathaus am nächsten, wenn man das Privileg bekommt, begleitet von Hausmeister Wolfgang Fendinger durch eine Luke aus dem Dachboden des Rathauses hinauszusteigen ins Freie. Hoch hinauf, könnte man hier vom Dach aus meinen, geht es dorthin nicht mehr. Die Turmspitze mit ihrem Kupferhelm scheint nicht mehr sehr hoch über dem neugierigen Betrachter; die Öffnung, in der die Glocke hängt, ist von hier aus deutlich zu erkennen. Aber der Aufstieg zur Glocke der astronomischen Uhr hat seine Tücken.

