Deshalb fühlt sich Querdenker Daniel Langhans ungerecht behandelt

Plus Nach seiner Anfechtung der Ulmer OB-Wahl und seiner Verurteilung wegen Volksverhetzung hat Daniel Langhans Redebedarf. Und gibt eine bizarre Pressekonferenz.

Am Montagnachmittag sitzt Daniel Langhans an einem Tisch in einem kleinen Separee im Café Einstein in Ulm, neben ihm steht ein aufgeklappter Laptop und um ihn herum haben einige seiner Unterstützer Platz genommen. Der 65-Jährige hat zu einer Pressekonferenz geladen, um die Themen zu besprechen, die in den vergangenen Tagen lokale Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst legte er gegen das Ergebnis der OB-Wahl Einspruch ein, dann wurde er wegen einer Rede im Januar in Ravensburg wegen Volksverhetzung verurteilt. Der Querdenker aus Paffenhofen an der Roth hat also Redebedarf.

Daniel Langhans hat Berufung gegen Urteil wegen Volksverhetzung eingelegt

Zu seiner Unterstützung hat Langhans per Live-Schalte seinen Rechtsanwalt Gordon Pankalla dabei. Der Jurist, der selbst der Querdenker-Szene zuzuordnen ist, spricht Langhans von den Vorwürfen gegen ihn frei, sagt, dass die Ausführungen von Langhans bei der Demonstration in Ravensburg und in Hannover im Mai 2022 von der Meinungsfreiheit gedeckt seien und dass es den Anschein habe, dass es verdächtigen Verfolgungsdrang gegenüber Langhans seitens der Behörden gäbe. Zur Wahlanfechtung sagt er nichts, das übernimmt Langhans selbst.

