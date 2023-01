Neu-Ulm/Elchingen

Krypto-Lotto und Bratensoße: Die Firmenwelt des Dennis Quintenz

Plus Keine 30, aber mehrere Teslas in der Garage: Der gebürtige Ulmer Dennis Quintenz kratzt mit seinen vier Firmen an der Umsatzgrenze im zweistelligen Millionenbereich.

Von Oliver Helmstädter

Selbst der 29-jährige Dennis Quintenz findet: "Gell, das beißt sich bei mir alles irgendwie." Er meint seine völlig verschiedenen Firmen: Er betreibt mit der Shisha-Cloud einen der größten Onlineshops für Wasserpfeifen in der Republik, die wohl einzige Bitcoin-Lotterie, ein Fitnessstudio und eine Videoproduktionsfirma, die Kunden wie Porsche und Red-Bull hat. Und die nächste neue Firma hat er schon in der Pipeline.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

