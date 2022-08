Ulm

vor 43 Min.

Bauarbeiten auf B10: Wallstraßenbrücke stärker beschädigt als angenommen

Die Wallstraßenbrücke in Ulm wird in den Sommerferien umfangreich saniert. Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan, doch die Schäden sind größer als erwartet.

Lokal Bei den Arbeiten an der B10-Brücke sind neue Korrosionsschäden gefunden worden. Doch was bedeutet das? Fachleute sollen die Antwort liefern.

Von Sebastian Mayr

Böse Überraschungen haben die Verantwortlichen in Ulm von Anfang an nicht ausgeschlossen. Eine Sanierung soll die beschädigte Wallstraßenbrücke über die nächsten Jahre bringen, doch bei den Prüfungen vorab hatten nicht alle Bestandteile des Bauwerks untersucht werden können. Nun meldet die Stadt, dass bei den Arbeiten größere Schäden sichtbar geworden sind. Doch was bedeutet das?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen