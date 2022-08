Die B10 in Ulm ist bald noch schlechter nutzbar - wo noch gebaut wird

Eine Zufahrt zur B10 in Ulm fällt drei Wochen lang weg, an einem Ort ist Besserung in Sicht und andere Arbeiten verzögern sich.

Schon seit 1. August ist die B10 zwischen der Abfahrt Uni und dem Blaubeurer Ring in Richtung Süden gesperrt. Wer von der A8 in Richtung Stadtmitte, nach Neu-Ulm oder noch weiter fahren möchte, soll die Umfahrung über den Berliner Ring nutzen. Ab Montag, 22. August, ist die Bundesstraße von der Ludwig-Erhard-Brücke aus vorübergehend nicht mehr erreichbar. Gebaut wird nicht nur dort - und an manchen Orten gibt es Verzögerungen.

Die Wallstraßenbrücke über die Bahngleise nahe Ikea muss saniert werden, daher ist die Bundesstraße in den Sommerferien zwischen dem Blaubeurer Ring und der Anschlussstelle Uni nur in Richtung Norden frei. Zur Sanierung der Brücke gehören auch Arbeiten an der östlichen Auffahrtsrampe - das ist die Zufahrt aus Richtung Ulmer Innenstadt beziehungsweise Ludwig-Erhard-Brücke. Wer von dort in Richtung A8 gelangen will, soll nach Empfehlung der Stadt zwischen 22. August und 9. September die Umfahrung über Blaubeurer Straße und Berliner Ring nutzen.

Eine Brückensanierung verzögert sich

Die Sanierung der Zinglerbrücke verschiebt sich indes. Das Bauwerk führt parallel zur Neuen Straße und zur Donau über die Bahngleise und den Kobelgraben. Wer aus Richtung Ehinger Tor in die Innenstadt gelangen will, kommt hier entlang. Eigentlich hätte die sanierungsbedürftige Brücke von Anfang August und bis Ende Oktober gerichtet werden sollen. Nun verweist die Stadt auf Lieferprobleme bei Baustoffen und darauf, dass die Baufirmen nicht wie gewünscht verfügbar sind. Nun sollen die Übergangskonstruktionen, die Kammerwände und die Spannköpfe von September bis Dezember 2022 wieder Instand gesetzt und der Oberflächenbelag erneuert werden. Ziel sei es, die Arbeiten noch vor Weihnachten abzuschließen. Damit der Verkehr in Richtung Stadtmitte immer durchkommt, soll halbseitig gearbeitet werden. Mit Staus war schon für den Sommer gerechnet worden, sie dürften auch im Herbst und Winter auftreten.

Baustellen: Im Ulmer Dichterviertel ist Besserung in Sicht

Im Dichterviertel wird intensiv gearbeitet, betroffen sind in erster Linie Anliegerinnen und Anlieger sowie Menschen, die dort arbeiten. Bis Freitag, 26. August, ist die Ausfahrt aus der Kleiststraße (Sackgasse) lediglich in Richtung Norden über die Wallstraßenbrücke und die Kienlesbergstraße möglich. Anfang Oktober bis voraussichtlich Ende dieses Jahres wird der westliche Bereich der Bleichstraße inklusive der Kreuzung an der Goethestraße wegen Kanalbauarbeiten der Entsorgungsbetriebe (Ebu) gesperrt. Unterirdische Arbeiten sind der Grund, warum der Umbau der Münchner Straße zwischen Maritim-Kreuzung und Willy-Brandt-Platz noch nicht begonnen hat. Dort muss der motorisierte Verkehr künftig mit weniger Platz auskommen, weil eine Spur für Radlerinnen und Radler angelegt wird. Doch dort sollen Leitungen erneuert werden. Damit alle Arbeiten gleichzeitig laufen können, hat die Stadt ihre Arbeiten verschoben.

