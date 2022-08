Ulm

Dieser Turm ist der vielleicht romantischste Ort in Ulm

Der König-Wilhelm-Turm in Ulm hatte einst genau einen Zweck.

Lokal Mal liegen Rosenblätter auf den Stufen, mal riecht es nach Urin. Der von Liebespaaren geschätzte König-Wilhelm-Turm in Ulm hatte einst genau einen Zweck.

Von Dagmar Hub

Er steht ein bisschen da wie der Turm von Rapunzel aus dem gleichnamigen Märchen: rund, grau, massiv, mit kleinen glaslosen Fensteröffnungen, in deren Laibung just Rapunzel sitzen und ihren Zopf zum Geliebten hinabhängen lassen könnte. Die unmittelbare Nähe des König-Wilhelm-Turmes zur Wilhelmsburg als Herz der Bundesfestung hat allerdings auch nichts mit der Wehranlage zu tun – der Turm am Michelsberg wurde erst später gebaut, im Jahr 1908 vom Verschönerungsverein und vom Schwäbischen Alb-Verein als reiner Aussichtsturm.

