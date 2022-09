Ulm

12:15 Uhr

Zwischen Spott und Hingucker: Berblinger-Turm ist nichts für schwache Nerven

Der Berblinger-Turm ist ein Publikumsmagnet, der von seinen Besucherinnen und Besuchern auch Mut verlangt – dabei erinnert er an ein dramatisches Ereignis.

Von Dagmar Hub

Er ist der kleinste Turm unserer Serie zu den Türmen Ulms, und doch hat der Berblinger-Turm es in der erst kurzen Zeit seiner Existenz geschafft, zu einer der am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten der Region zu werden. Und das, obwohl er eigentlich auf ein eher trauriges Ereignis anspielt – der missglückte Flugversuch Berblingers an der Adlerbastei. Wegen fehlender Aufwinde stürzte der Schneider von Ulm, was den Erfinder zwar nicht das Leben kostete, wie manchen glauben, aber seine bürgerliche Existenz. Verachtung, Spott und der wirtschaftliche Ruin waren die Folgen dieses Experiments. Aber der Berblinger-Turm ist einfach ein Hingucker, ein Fotomotiv, und seine Besteigung reizt viele.

