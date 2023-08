Rund um Ulm erlebt Minister Pistorius den (fast) echten Schrecken des Krieges

Von Oliver Helmstädter - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Kunstblut fließt, Soldaten schreien, Schüsse sind zu hören: In Ulm und Dornstadt bekommt der Befehlshaber der Streitkräfte gezeigt, wie die Rettungskette funktioniert.

Boris Pistorius gilt derzeit als der beliebteste Minister im Kabinett. Das liegt vielleicht auch daran, weil der Bundesminister der Verteidigung weiß, wie er seine offenbar beliebte Hemdsärmeligkeit in Szene setzt. Am Dienstag war das in Ulm und Dornstadt gut zu beobachten. Es schüttet, was das Zeug hält auf dem Truppenübungsplatz in Dornstadt. Aber Boris Pistorius lehnt den Schirm, den ihm sein Tross laufend reichen will, dankend ab. Auch die bereitgestellte gepanzerte Limousine lässt der Politiker stehen, als er in Dornstadt pünktlich um 9.30 Uhr aus dem Hubschrauber steigt. Lieber geht er zu Fuß das erste Stückchen auf dem Gelände des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in der Rommel-Kaserne.

Der Eurocopter AS532 Cougar ist nicht das einzige auffällige Transportmittel, das Pistorius souverän und fotogen auf seinem sechsstündigen Besuch in der Region besteigt oder verlässt: Er fährt noch den Radpanzer GTK Boxer, das Einsatzfahrzeug ESK Mungo und einen tarnfarbenen Daimler-Sanitätslaster. Seine Mission in Ulm und Dornstadt: Die Rettungskette der Bundeswehr vom fingierten Schlachtfeld bis zum Ulmer Bundeswehrkrankenhaus zu inspizieren.

