Bundeswehr

17:20 Uhr

Wie Boris Pistorius zum Lieblingspolitiker der Deutschen wurde

"Sturmfest und erdverwachsen": Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Truppenübungsplatz in Dornstadt.

Plus Der Minister richtet die Truppe wieder auf und wird schon als "Kanzler der Reserve" gehandelt. Auch beim Besuch in Ulm macht er vieles richtig. Nur: Kann er die Hoffnungen wirklich erfüllen?

Von Michael Stifter Artikel anhören Shape

Am Anfang hat es den meisten Deutschen schon gereicht, dass Boris Pistorius nicht Christine Lambrecht ist. Seine Vorgängerin an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums war die falsche Frau am falschen Platz, keine Frage. Doch allein damit lässt sich ja wohl kaum erklären, dass der 63-Jährige seit Monaten populärster Politiker des Landes ist. Wie also wurde der Niedersachse aus dem Stand zum Publikumsliebling?

Eine erste Antwort liegt am Beginn seiner Amtszeit. Noch vor dem Kanzler reist Pistorius Anfang Februar nach Kiew, trifft Präsident Wolodymyr Selenskyj – und sagt später den Satz, um den sich andere bis heute drücken: "Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen." In diesem Moment ist klar: Der neue Chef der Bundeswehr laviert nicht herum, sondern sagt, was zu sagen ist. Kurz, knapp, ohne rhetorischen Notausgang. Er lässt sich nicht von der Angst treiben, etwas falsch zu machen – und macht genau deshalb vieles richtig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen