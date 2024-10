Erstes Wochenende mit Waffenverbot in Ulm: Diese Bilanz zieht die Polizei

Seit vergangenen Donnerstag gilt in der Ulmer Innenstadt in bestimmten Bereichen ein Waffenverbot. Die Stadt reagiert damit auf die gestiegene Zahl von Messerangriffen. Am jüngsten Wochenende, jeweils in den Nächten, war das Mitführen Messern, Schusswaffen aller Art sowie von Pfefferspray und Elektroschockern erstmals untersagt. Wie fällt die Bilanz der Polizei aus? Wie viele Gegenstände wurden beschlagnahmt?

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis