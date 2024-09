Haus der Begegnung: neues Programm vorgestellt

Die Kletteraktion von Klimaaktivisten und -aktivistinnen am Münster ist ebenso ein Semesterschwerpunkt im neuen Programm des Ulmer Hauses der Begegnung (HdB) wie das Thema „Religion in der Krise“.

„Wäre Jesus Klimaaktivist?“ stand auf dem Plakat, dass Klimaaktivisten im Sommer in einer illegalen Kletteraktion am Ulmer Münster angebracht hatten. Die identische Frage steht nun über einem Abend am 11. November, in dessen Rahmen Vertreter der Kirche – wie Dekan Torsten Krannich, der der Aktionsform kritisch gegenübersteht, und Ruben Zimmermann von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, dessen Position sich nahe an die Seite der Aktivisten stellt – und Aktivisten miteinander diskutieren wollen.

Das neue Progra des HdB aus Ulm

Religion in der Krise und die Resonanz in der bildenden Kunst und Fragen danach, wie sich Kirche neu denken und gestalten lässt, stehen zum Beginn des Jahres 2025 auf dem Programm. Auch der 300. Geburtstag von Immanuel Kant findet seinen Niederschlag in einer Themenreihe, die am 1. Oktober um 19 Uhr im Haus der Begegnung beginnen wird.

Um Luthers deutschsprachige Kirchenlieder geht es am 17. September um 19.30 Uhr zum 500. Geburtstag des ersten evangelischen Gesangbuches. Aber auch der Advent, der Mythos Weihnachtsbaum und die jüdischen Hintergründe des kirchlichen Festes Lichtmess stehen als Themen auf dem Semesterprogramm, und am 18. Oktober um 20 Uhr kommt Kabarettistin Kathi Wolf zum Kirchenkabarett ins HdB. Das Semesterprogramm gibt es im Haus der Begegnung oder online unter www.hdbulm.de.