Haus der Stadtgeschichte sucht einen neuen Leiter

Ulm sucht zum 1. August 2025 einen neuen Leiter oder eine neue Leiterin des Hauses der Stadtgeschichte: Im September feiert der Historiker Michael Wettengel, der das Haus seit 22 Jahren leitet, seinen 67. Geburtstag, und er wird im nächsten Jahr in den Ruhestand gehen. Die Stelle ist unbefristet ausgeschrieben. Michael Wettengel, geboren in der Pfalz, kam im Jahr 2002 von Bundesarchiv Koblenz, wo er Referatsleiter gewesen war, nach Ulm; er ist auch in der Lehre als Honorarprofessor an der Uni Tübingen tätig.

Das Ulmer Stadtarchiv, so heißt es in der Ausschreibung, zählt mit seinen umfangreichen Beständen aus reichsstädtischer Zeit, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen, mit seinen bis aufs 15. Jahrhundert zurückgehenden Sammlungen und den fotografischen und filmischen Überlieferungen aus jüngerer Zeit zu den bedeutendsten deutschen Kommunalarchiven – zumal durch Kriegszerstörungen wenig verloren ging. Hinzu kommt die stadthistorische Dauerausstellung im Haus der Stadtgeschichte. Das Haus der Stadtgeschichte - das Schwörhaus - steht auf historischem Boden, es beinhaltet Mauern der Heilig-Kreuz-Kirche der Ulmer Königspfalz. Spätestens seit 1345 wird an dieser Stelle in Ulm der Schwörakt abgehalten.

Auch das neue Museum „Die Einsteins“ gehört zum Haus der Stadtgeschichte. Voraussetzung für die Position ist ein abgeschlossenes Studium mit historischem Schwerpunkt und Promotion und unter anderem eine vertiefte Expertise im Bereich der Digitalisierung und digitalen Archivierung. Die Vorstellungsgespräche der Bewerberinnen und Bewerber sind für November geplant, die Entscheidung über die Besetzung der Stelle soll noch im Dezember fallen