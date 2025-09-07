Im Museum Brot und Kunst eröffnet erstmals sein Museumscafé

Im Laufe eines Museumsbesuches bräuchte man manchmal eine Pause, während derer man sich mit einem Kaffee stärken kann. Oder man möchte nach all den Eindrücken einfach noch miteinander reden über das Gesehene. Das ist nun im Museum Brot und Kunst möglich – wenn auch nur einmal im Monat: Jeden ersten Freitag im Monat zwischen 13 Uhr und 16 Uhr werden im Café im dritten Stock des Museums warme und kalte Getränke und frisch gebackene Kuchen serviert.
Ulm
