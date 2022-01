Vom Bekenntnis bis zum "Food Porn": Was das Museum Brot und Kunst plant

Plus Das Ulmer Museum Brot und Kunst taucht auch 2022 wieder in kulinarische Themen- und Kunstwelten ein. Es geht um Essen und Glauben - und Trends im Netz.

Isabel Greschat, Leiterin des Museums Brot und Kunst - Forum Welternährung, ist voll Hoffnung, dass 2022 wieder ein normales Ausstellungsprogramm in ihrem Haus laufen kann, nach zwei von pandemiebedingten Einschränkungen geprägten Jahren. Beginnen wird das neue Programm im Museum im Salzstadel mit einer Schau, die seit zwei Jahren geplant war: "Essen als Bekenntnis" wird am 3. April eröffnet.