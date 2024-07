Junge Oboen-Talente stürmen Ulm: Wer gewinnt den Donaufest-Wettbewerb?

Die Oboe steht als Soloinstrument im Mittelpunkt: Acht junge Musikerinnen und der 26-jährige András Winklár aus Budapest wetteifern beim diesjährigen Musikwettbewerb des Donaufestes um die Anerkennung der Jury und das Preisgeld. Projektleiter Volkmar Clauß ist begeistert vom hohen Niveau des Wettbewerbs, dessen Preisträgerkonzert mit Preisverleihung am Mittwoch um 18 Uhr im Saal der Ulmer Musikschule stattfindet.

Der Gewinner des vergangenen Donaufests ist beim Konzert wieder mit dabei

Mit dabei sein wird bei diesem Konzert dann auch der Gewinner des Musikwettbewerbs des letzten Donaufestes, Cellist Stefan Cazacu, der mit einem Kammerorchester der Ulmer Philharmoniker Luigi Boccerinis Konzert für Cello und Streichorchester in B-Dur aufführen wird. Cazacu hat sein Masterstudium in Wien mittlerweile abgeschlossen, konzertiert solistisch und unterrichtet Cello an der Musikuniversität in Bukarest.

Cellist Stefan Cazacu hatte sich für die zweite Runde des Donau-Instrumental-Wettbewerbs qualifiziert. Im Hintergrund sein Klavierbegleiter Tatsuya Ohira. Foto: Dagmar Hub (Archivfoto)

Die Karriereplanung haben die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch weitgehend vor sich. Ihr Professor an der Stuttgarter Musikhochschule, wo sie ihren Master macht, habe ihr zur Teilnahme am Donaufest-Musikwettbewerb geraten und sie empfohlen, erzählt die 24-jährige italienische Oboistin Alessia Vermi, die nach dem Masterstudium gern in einem großen Orchester spielen würde. Sie kommt aus der Nähe von Bergamo, studierte dort und an der Hochschule für Musik des Konservatoriums der italienischen Schweiz – und ist seit Oktober in Stuttgart an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

Darum geht es beim Musikwettbewerb des Donaufests

Die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs, alle zwischen 20 und 27 Jahre alt, kommen von den Musikhochschulen aus Zagreb, Budapest, Linz, Belgrad und Stuttgart. Eingeladen, Oboisten nach Ulm zu entsenden, waren Musikhochschulen aus allen Donauanrainerstaaten. Der Musikwettbewerb des Donaufestes ist eine Idee des früheren Theater-Intendanten Volkmar Clauß und fand erstmals 2012 statt – Wettbewerbsinstrument war damals die Trompete. Seitdem steht bei jedem Donaufest ein anderes Instrument im Fokus – immer im Wechsel zwischen Blas- und Saiteninstrument. Jeder der zehn Donau-Anrainerstaaten darf maximal zwei Musikstudenten oder -studentinnen nach Ulm schicken – wobei die Musikhochschulen nach Clauß´ Erfahrung wirklich nur ihre Besten zum Wettbewerb schicken und lieber auf eine Teilnahme verzichten, als Studenten nach Ulm reisen zu lassen, die nicht entsprechend hochklassig wären. Die Jury ist international besetzt und steht dieses Jahr unter der Leitung des Schweizer Oboisten und Oboen-Dozenten Martin Frutiger. Für die Endrunde qualifizierten sich die beiden Stuttgarter Musikstudentinnen Alessia Vermi und Charlotte von Urff, András Winklár aus Budapest und seine Studienkollegin Eva Tarcsay, Tina Hrga aus Zagreb und Marta Milosevic aus Belgrad.

Welches Instrument beim Donaufest 2026 junge Musiker aus den Donauanrainerstaaten nach Ulm bringen wird, ist noch nicht entschieden, berichtet Volkmar Clauß, der auch als 82-Jähriger mit Leidenschaft das Kulturleben an der Donau mitgestaltet. Was ihm besondere Freude macht: Der Wettbewerb sucht nicht nur den jeweils besten jungen Instrumentalisten der zehn Länder, sondern schafft auch Freundschaften und Verbindungen der Teilnehmer. Er selbst steht mit allen bisherigen Gewinnern in Kontakt – so wie zum Beispiel mit der ukrainischen Pianistin Polina Sasko, die vor zehn Jahren den Wettbewerb gewann, die inzwischen eine international gefragte Solopianistin ist und die an der Kunstuniversität Graz tätig ist.