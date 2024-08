Klosterinsel Reichenau und Ulm: Gemeinsame Geschichte entdecken

Die Klosterinsel Reichenau feiert in diesem Jahr das 1300-jähriges Jubiläum der Klostergründung unter anderem mit der Großen Landesausstellung in Konstanz. Was das mit Ulm zu tun hat? Eine ganze Menge! Der Historiker Oliver Schütz ging den jahrhundertelangen Verbindungen zwischen Ulm und der Klosterinsel nach – und auch späteren Rückprojektionen, denn die Stadt Ulm wurde lange Zeit ungern an diese gemeinsame Geschichte erinnert. Am 29. August führt Schütz um 15 Uhr an Schauplätze des Reichenauer Einflusses in Ulm.

