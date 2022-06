Ulm

Kommen Solaranlagen auf Ulmer Altstadtdächer?

Am Rand der Kemptener Altstadt sind Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern zu sehen, die Häuser im historischen Kern bleiben frei. In Ulm stehen solche Diskussionen nun an.

Lokal Ökostrom oder Denkmalschutz? Rund um Pläne für einen sehenswerten, aber bei Nachbarn umstrittenen Neubau im Ulmer Fischerviertel entsteht eine Grundsatzdebatte.

Von Sebastian Mayr

Ab 1. Juli gilt in Neu-Ulm eine Solarpflicht für bestimmte Neubauten – in Baden-Württemberg sind die Regeln strenger. Schon seit Mai müssen alle, die neu bauen, PV-Anlagen auf den Dächern errichten und im kommenden Jahr wird die Vorgabe auf Dachsanierungen ausgeweitet. Doch was ist in der Ulmer Altstadt? Bislang sind die Giebeldächer leer, ein Neubauprojekt regt jetzt die Debatten an.

