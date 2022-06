Neu-Ulm

06:30 Uhr

Die Stadt Neu-Ulm macht Ernst mit der Solarpflicht für Häuslebauer

Lokal Ab Juli greift in Neu-Ulm eine Regelung, die Photovoltaik oder Solarthermie auf Dächern von Neubauten vorschreibt. Doch das ruft auch Kritik hervor.

Von Michael Ruddigkeit

Was der Bund für Gewerbeimmobilien angekündigt hat, können Kommunen für Wohngebäude in Eigenregie beschließen: eine Solarpflicht für Häuslebauer. Der Planungs- und Umweltausschuss hat dies nun für Neu-Ulm entschieden. Die kommunale Solarpflicht tritt zum 1. Juli in Kraft. Wie hat sich die Stadt die Umsetzung vorgestellt?

