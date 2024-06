Ulm

17:07 Uhr

Komponist George Benjamin besucht Premiere in Ulm

Lessons in Love and Violence feiert diesen Samstag am Theater Ulm Premiere.

Plus Der britische Komponist Sir George Benjamin erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie seine Opern entstehen und was ihm dabei wichtig ist.

Von Franziska Wolfinger

"Lessons in Love and Violence" erwarten das Ulmer Opernpublikum dieses Wochenende. Das Theater Ulm zeigt die so betitelte zeitgenössische Oper des Ernst von Siemens Musikpreisträgers George Benjamin. Der britische Komponist reiste persönlich zur Premiere an und ist auch bei der Generalprobe schon mit dabei. Im Gespräch mit unserer Redaktion verriet er, wie seine Opern entstehen.

Es geht nur mit Librettist Martin Crimp

Ohne seinen Librettisten Martin Crimp könnte er keine Opern komponieren. Davon ist Benjamin überzeugt. "Ich wollte schon seit ich 12 Jahre alt war, eine Oper schreiben. Doch ich musste warten, bis ich mit Mitte 40 Martin Crimp kennenlernte." Dessen Art zu texten erlaube es ihm die bestmögliche Musik zu schreiben. "Martin schreibt nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich", erklärt Benjamin.

