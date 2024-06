Ulm

Lessons in Love and Violence: Das ist bei der letzten Oper dieser Spielzeit geboten

Das Ulmer Theater ist erst das dritte Haus, das mit einer eigenen Inszenierung von "Lessons in Love and Violence" an den Start geht. Uraufgeführt wurde die zweite Oper von George Benjamin 2018 in London.

Von Franziska Wolfinger

Es geht um Macht, Verrat, Liebe und große Umsturzpläne. Inhaltlich steht "Lessons in Love and Violence" einer Shakespeare-Tragödie in nichts nach. Zum nahenden Abschluss dieser Spielzeit steht damit noch ein Schmankerl für das hiesige Publikum auf der Programm. Das Theater Ulm ist immerhin erst das dritte Opernhaus - nach London und Zürich -, das mit einer eigenen Inszenierung des Werks an den Start geht. Regie führt Intendant Kay Metzger persönlich. Er verrät im Gespräch mit unserer Redaktion, warum er das Stück nach Ulm holen wollte und worauf sich das Publikum freuen darf.

Mit "Lessons in Love and Violence" erfüllt sich Metzger auch selbst einen Wunsch. Dass er selbst großer Fan des zeitgenössischen Komponisten George Benjamin ist, ist kein Geheimnis. In Ulm stand 2019 auch schon dessen erste große Oper "Written on Skin" auf dem Spielplan. Benjamin zählt für Metzger zu den "Topkomponisten der Gegenwart". Diverse Auszeichnungen, unter anderem der Ernst von Siemens Musikpreis 2023, belegen die Einschätzung des Ulmer Intendanten. Dem ist es wichtig, eben auch zeitgenössische Oper auf die Bühne zu bringen. "Natürlich wären wir mit La Traviata oder der Zauberflöte immer auf der sicheren Seite, aber als Kulturinstitution haben wir auch den Anspruch und die Verantwortung, die Gegenwart abzubilden", sagt Metzger.

