Konstantin Krimmel singt für die Vesperkirche – und das Publikum ist begeistert

Von Ulm aus auf die großen Bühnen dieser Welt: Konstantin Krimmel, der seine musikalische Laufbahn als Kind bei den Georgschorknaben begann, ist 2024 „Sänger des Jahres“ bei Opus Klassik. In dieser Spielzeit singt er an der Bayerischen Staatsoper unter anderem Mozarts „Figaro“ und die Titelpartie in „Don Giovanni“. Was Wunder, dass die Pauluskirche zum Benefizkonzert voll war, das der 31-jährige Bariton gemeinsam mit Ammiel Bushakevitz und Maren Ulrich initiiert vom Lions Club Ulm/Neu-Ulm für die Ulmer Vesperkirche gab.

