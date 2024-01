Langhans-Einspruch zu OB-Wahl zurückgewiesen: So äußert sich das Gericht

Querdenker Daniel Langhans erhob Einspruch gegen die Ulmer OB-Wahl. Das Regierungspräsidium hat den zurückgewiesen, weil "unzulässig" und "inhaltlich unbegründet".

Bei der jüngsten Oberbürgermeisterwahl in Ulm hatte der Querdenker Daniel Langhans aus Pfaffenhofen an der Roth 2,6 Prozent der Stimmen erreicht. Bei einer von ihm durchgeführten Erhebung aber hätten sechs von 50 Menschen gesagt, sie hätten ihn gewählt. Weil das zwölf Prozent wären, ging er davon aus, dass er in Wirklichkeit mehr als die 2,6 Prozent erreicht hat. Daher legte er Einspruch gegen das offizielle Wahlergebnis ein. Jenen Einspruch hat das Regierungspräsidium (RP) Tübingen als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zwischenzeitlich geprüft und jetzt zurückgewiesen, wie es in einer Mitteilung von Freitag heißt.

Demnach sei der Einspruch schon allein deshalb unzulässig, weil dieser nicht die gesetzlich vorgesehenen 100 Unterschriften enthielt. Langhans habe demnach nur 70 Unterstützerunterschriften beigefügt. Doch selbst wenn das gegeben gewesen wäre, sei der Einspruch "inhaltlich unbegründet", so das RP. "Im Rahmen der Wahlprüfung hatten sich keine Anhaltspunkte für eine unrichtige Stimmauszählung oder eine Manipulation zu Lasten des Einsprechenden ergeben", heißt es dazu weiter.

Einspruch von Daniel Langhans hätte auch anders nicht zur Wahl-Ungültigkeit geführt

Die Behörde teilt darüber hinaus mit, dass selbst ein hypothetisch unterstellter Wahlfehler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dazu geführt hätte, dass Langhans in die weitere Stichwahl einbezogen worden wäre. Laut Gesetz würden selbst wesentliche Fehler nur dann zur Ungültigkeit einer Wahl führen, wenn sie das Ergebnis auch hätten beeinflussen können. Langhans hätte es in diesem Sinne auch unter Berücksichtigung des vermeintlichen Verstoßes nicht die Stichwahl geschafft. Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU) kam im ersten Wahlgang auf 43,2 Prozent der Stimmen. Martin Ansbacher (SPD), der dann die darauffolgende Stichwahl gewann, auf 29,7. Weil Langhans laut festgestelltem amtlichen Endergebnis nur 2,62 Prozent der Stimmen erhalten hatte, "wäre dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen gewesen", so das RP.

Der Querdenker Langhans, der Anfang Dezember am Amtsgericht Ravensburg wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, hat nun die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen den ergangenen Bescheid zu erheben. Das RP hat indes mit am Dienstag an die Stadt Ulm ausgestellten Bescheiden die Gültigkeit der Oberbürgermeisterwahl offiziell bestätigt. (AZ/krom)

