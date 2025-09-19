Machtspiel im Hörsaal: Theater Ulm zeigt „Oleanna“ an der Uni

Die Sommerpause ist vorbei. Mit einem Gastspiel im Hörsaal 2 der Universität Ulm startet das Theater Ulm in die neue Spielzeit, ehe sich einen Tag später im Großen Haus der Vorhang zur Premiere von Mozarts „Idomeneo“ hebt. „Oleanna“ von David Mamet fügt sich bestens ein in den Universitätscampus. Geht es doch um das Aufeinandertreffen einer Studentin und ihres Professors, das sich zum Machtspiel steigert.

