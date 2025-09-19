Icon Menü
Ulm

Machtspiel im Hörsaal: Theater Ulm zeigt „Oleanna“ an der Uni

Mit „Oleanna“ hat David Mamet die Debatten um die Me too-Bewegung schon Anfang der 90er vorausgeahnt. Das Theater Ulm zeigt das Stück nun passend in einer Inszenierung im Unihörsaal.
Von Franziska Wolfinger
    Das Theater Ulm mit einem Gastspiel an der Uni Ulm: In David Mamets "Oleanna" gerät das Aufeinandertreffen eine Studentin (Emma Lotta Wegner) und ihres Professors (Markus Hottgenroth), der sie sexuell belästigt haben soll, zum Machtspiel.
    Das Theater Ulm mit einem Gastspiel an der Uni Ulm: In David Mamets "Oleanna" gerät das Aufeinandertreffen eine Studentin (Emma Lotta Wegner) und ihres Professors (Markus Hottgenroth), der sie sexuell belästigt haben soll, zum Machtspiel. Foto: Marc Lontzek

    Die Sommerpause ist vorbei. Mit einem Gastspiel im Hörsaal 2 der Universität Ulm startet das Theater Ulm in die neue Spielzeit, ehe sich einen Tag später im Großen Haus der Vorhang zur Premiere von Mozarts „Idomeneo“ hebt. „Oleanna“ von David Mamet fügt sich bestens ein in den Universitätscampus. Geht es doch um das Aufeinandertreffen einer Studentin und ihres Professors, das sich zum Machtspiel steigert.

