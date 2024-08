Acht Spuren und Lärmschutz: Neubau der Adenauerbrücke offiziell genehmigt

Der Neubau der Adenauerbrücke entlang der B10 zwischen Ulm und Neu-Ulm ist jetzt offiziell genehmigt. Die Regierung von Schwaben hat einen entsprechenden Planfeststellungsbeschluss erlassen, wie die Behörde mit Sitz in Augsburg am Donnerstag mitteilt.

Viel wurde darüber diskutiert, die neue Brücke wird demnach nun aber tatsächlich acht statt der bisher sechs Spuren aufweisen. Für die Bundesstraße selbst führen je zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung über das neue Bauwerk. Zusätzlich wird es dann je zwei weitere Fahrstreifen auf jeder Seite für die Anschlüsse beziehungsweise Abfahrten von und in die Stadtgebiete geben. Hinzu kommen Geh- und Radwege.

Neubau der Adenauerbrücke: Lärmschutz entlang der Ehinger Anlagen um 32 Meter verlängert

In dem Verfahren zum Planfeststellungsbeschluss wurden von der Regierung von Schwaben die fachlich berührten Behörden und Verbände eingebunden sowie betroffene Privatpersonen angehört. Bei einem Erörterungstermin wurden die Stellungnahmen und Einwendungen mit den Betroffenen besprochen. Im Nachgang dieses Termins habe das Staatliche Bauamt Krumbach dann eine Verlängerung der bereits ursprünglich vorgesehenen Lärmschutzwand in die Planunterlagen aufgenommen: Entlang der Ehinger Anlagen in Ulm reicht der demnach um 32 Meter über die Baugrenzen hinaus.

„Die Regierung von Schwaben kommt in ihrem Beschluss nach Abwägung aller betroffenen Belange zu dem Ergebnis, dass der Ersatzneubau der Adenauerbrücke im geplanten Umfang gerechtfertigt ist, um das derzeitige wie auch das künftige Verkehrsaufkommen zu bewältigen und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung.

Planfeststellungsbeschluss zur Adenauerbrücke ab 6. August im Internet einsehbar

Der Planfeststellungsbeschluss und die festgestellten Planunterlagen werden ab Dienstag, 6. August, für mindestens zwei Wochen auf der Internetseite der Regierung von Schwaben unter www.regierung.schwaben.bayern.de in der Rubrik „Service“ unter „Planfeststellung“ veröffentlicht werden. (AZ)