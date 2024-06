Ulm/Neu-Ulm

Hochwasser in Ulm/Neu-Ulm: Die Doppelstadt hat Glück im Unglück

Blick vom Berblinger Turm auf den Neu-Ulmer Schwal am Samstagmittag. Viel höher stieg das Wasser der Donau nicht.

Plus Der Hochwasserschutz in Ulm und Neu-Ulm hat funktioniert. Im angrenzenden Alb-Donau-Kreis ist die Lage noch ernster.

Von Thomas Heckmann, Thomas Heckmann, Oliver Helmstädter

Während in anderen Teilen des Landkreises sich die Menschen mit der wahr gewordenen Katastrophe auseinandersetzen müssen, hatte die Doppelstadt an der Donau Glück im Unglück. Während die Donau im Mai 1999 noch Teile der Städte unter Wasser gesetzt hatte, blieben Ulm und Neu-Ulm diesmal weitgehend trocken.

Die Donau war am Wochenende zwar ein reißender Strom, der mächtige Baumstämme und teilweise halbe Holzhütten mitführte, zahlreiche Schaulustige anlockte - aber nur kontrolliert über die Ufer trat. In Neu-Ulm ist die Donau zwar nicht über den Hochwasserschutz gekommen, dafür aber unten drunter: Grundwasser wurde nach oben gedrückt. Im Villenviertel zum Beispiel am Memminger Tor stehen mehrere Garagen und Keller unter Wasser.

