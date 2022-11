Ulm/Neu-Ulm/Illertissen

17:54 Uhr

Werkstätte für seelisch Kranke: Hier muss niemand funktionieren wie ein Motor

Manuel Schunk im Gespräch mit Lea Albersdorfer vom Sozialdienst der Lebenshilfe Donau-Iller. Der 32-Jährige würde gerne bis zur Rente in der Werkstätte in Böfingen arbeiten.

Plus Seelische Krankheiten können das Arbeiten unmöglich machen. Ein Ulmer hat bei der Lebenshilfe einen Ausweg gefunden. Er ist sicher: Die Welt kann davon lernen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

An sonnigen Tagen steigt Manuel Schunk nach der Arbeit auf sein Motorrad und dreht den Zündschlüssel um. "Dann läuft der Motor einfach. Das erwartet man von den Menschen auch. Aber so ist es einfach nicht", sagt er. Büro, Lager, Logistik, Service. Schunk hat viele Branchen ausprobiert, aber es ging einfach nicht. Jetzt ist der Ulmer, der psychische Erkrankungen hat, bei der Lebenshilfe Donau-Iller beschäftigt. Und er findet, dass "die da draußen" einiges lernen können. Schunk jedenfalls will nicht zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen