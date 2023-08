Ulm/Neu-Ulm

Metzgerei Zeeb folgt auf Geydan-Gnamm: Was Kunden bald erwartet

Plus Aus Geydan-Gnamm wird Oskar Zeeb: Die Reutlinger Metzgerei betritt Neuland in Ulm und Neu-Ulm. Wer steckt hinter dem Unternehmen? Was erwartet die Kunden?

Von Michael Kroha

Ende Oktober stellt die Metzgerei Geydan-Gnamm nach 55 Jahren ihren Betrieb ein. In den Filialen in Ulm und Neu-Ulm gehen aber die Lichter nicht aus. Die Metzgerei Oskar Zeeb mit Stammsitz in Reutlingen übernimmt. Über 26 Standorte mit um die 320 Beschäftigten verfügt das Unternehmen bereits, demnächst kommen nun zwei weitere Verkaufsstellen hinzu. Wofür steht die Metzgerei? Wer steckt dahinter? Und was erwartet Kunden künftig in der Doppelstadt?

Die Geschichte der Metzgerei Oskar Zeeb beginnt 1926 in der Region Neckar-Alb. Der Betrieb feiert also bald sein 100-jähriges Bestehen. Gegründet wurde er damals von Oskar Litz, der jedoch vier Jahre später starb. Seine Witwe übernahm das Geschäft – gemeinsam mit dem Metzgermeister David Zeeb. Dessen Sohn Oskar entschied sich für denselben Beruf und trat 1947 in den Betrieb ein. 1998 ging er in Rente und sein Sohn Jürgen führte die Geschäfte weiter. 2007 wurden Produktion und Verwaltung in Reutlingen erneuert und erweitert.

