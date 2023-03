Millionenspritze für 41 neue Elektro-Busse in Ulm und Neu-Ulm

Um Bussen mit alternativen Antrieben rund um Ulm einen Schub zu geben, gibt der Bund viel Geld aus. 41 neue E-Busse können nun angeschafft werden.

Die Stadtwerke Ulm (SWU) und das Busunternehmen Gairing aus Neu-Ulm haben sich erfolgreich um eine Bundesförderung im Programm "Alternative Antriebe von Bussen im Personenverkehr" beworben.

Wie der für den Wahlkreis Ulm zuständige Bundestagsabgeordnete Martin Gerster ( SPD) berichtet, können mit Unterstützung des Bundes in Höhe von 4,6 Millionen Euro nun seitens der SWU 14 Elektrobusse angeschafft und in Ulm und Umgebung eingesetzt werden. Auch das Busunternehmen Gairing aus Neu-Ulm kann mit 7,3 Millionen Euro vom Bund seine Flotte mit 27 Elektrobussen verstärken.

Ulm und Neu-Ulm bekommen E-Busse

"Das sind gleich mehrfach gute Nachrichten für Ulm und Neu-Ulm", so Martin Gerster. "Die Busse leisten nicht nur einen wirksamen Beitrag zum Gelingen der Mobilitätswende und zum Klimaschutz, sondern verringern auch die Lärm- und Schadstoffbelastung in der Stadt. Eine Umrüstung auf elektrischen Antrieb erhöht damit die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs insgesamt."

Der Ulmer SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Ansbacher lobt das finanzielle Engagement des Bundes: "Die Förderung schafft wirksame Anreize für Stadtwerke und private Busunternehmen, in die Modernisierung ihrer ÖPNV-Flotten zu investieren. So werden Kommunen und mittelständische Betriebe effektiv eingebunden und können einen Beitrag leisten beim Kampf gegen den Klimawandel. Mittel- und langfristig erhalten wir so einen sauberen, klimaschonenden und viel günstigeren ÖPNV."

Dass in Ulm und Neu-Ulm mit knapp zwölf Millionen Euro Bundesförderung 41 neue Elektrobusse angeschafft werden können, sei angesichts der hohen Konkurrenz und Überzeichnung im Förderprogramm keine Selbstverständlichkeit.

Mit dem Förderprogramm für alternative Antriebe von Bussen im Personenverkehr unterstützt der Bund den Markthochlauf von Bussen mit klimafreundlichen, alternativen Antrieben im Personenverkehr, um das Klima zu schonen, den Schadstoffausstoß zu senken und Lärm zu reduzieren. Gefördert werden können unter anderem Batterie-, Brennstoffzellen- oder biomethanbetriebene Busse. (AZ)