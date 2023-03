Notfahrplan wegen Personalmangel bei SWU: Diese Buslinien sind betroffen

Es fehlt an Personal: Ab Ende Mai gilt auf mehreren SWU-Linien in Ulm und Neu-Ulm ein Notfahrplan. Mehrere Verbindungen fallen gänzlich aus, ein Überblick.

Den bundesweiten Fachkräftemangel beim Busfahrpersonal bekommt spätestens in diesem Sommer auch die Region Ulm und Neu-Ulm deutlich zu spüren. Aufgrund von Krankheitsausfällen, der anstehenden Urlaubssaison und altersbedingt ausscheidenden Beschäftigten kann es zu unkontrollierten Fahrtausfällen kommen. Maßnahmen zur Personalgewinnung würden sich derzeit als schwierig erweisen, heißt es.

Um in Ulm und Neu-Ulm bei Linien der SWU zumindest etwas dagegensteuern zu können, wurde ein Notfahrplan erarbeitet, der ab dem 27. Mai 2023 in Kraft tritt und voraussichtlich bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 aufrechterhalten wird. Dabei wurden diejenigen Fahrten ausgewählt, die besonders wenig genutzt werden und gleichzeitig möglichst viel Fahrpersonal entbehrlich machen.

Notfahrplan bei der SWU: Diese Buslinien sind betroffen

Linie 5: im täglichen Spät- und im Wochenendfrühverkehr entfallen die Fahrten zwischen "Hauptbahnhof" und "Wiley" (alle Fahrten, die mit Linie 6 verknüpft sind).

Die Stadtwerke würden derzeit noch die letzten Details des Fahrplans abstimmen und rechtzeitig auf swu.de die neuen Linien- und Haltestellenfahrpläne zum Download veröffentlichen, heißt es in einer Mitteilung der SWU am Donnerstagmorgen. Am Mittwochabend hatte der Ulmer Stadtrat den Notfallplan beschlossen.

Das sagt der Geschäftsführer von SWU-Verkehr zur Personalsituation und den Folgen

"Wir bedauern, dass wir aufgrund von Personalmangel unser Fahrtangebot anpassen müssen. Derzeit bemühen wir uns intensiv, neue Fahrerinnen und Fahrer anzuwerben", wird Ralf Gummersbach, Geschäftsführer der SWU Verkehr GmbH, in der Mitteilung zur Notwendigkeit der Fahrplananpassung zitiert. Eine umfassende "Recruiting-Kampagne" befinde sich demnach gegenwärtig in Vorbereitung.

"Bis sich die Lage jedoch entspannt, müssen wir mit den uns zur Verfügung stehenden Kapazitäten auskommen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um unseren Fahrgästen einen zuverlässigen und sicheren Transport zu bieten", so Gummersbach. Das Personal arbeite unermüdlich daran, den Betrieb so reibungslos wie möglich zu gestalten. "Wir werden weiterhin alle verfügbaren Ressourcen einsetzen, um die Auswirkungen auf unsere Fahrgäste zu minimieren." (AZ/krom)