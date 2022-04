Ulm/Neu-Ulm/Senden

06:30 Uhr

Blautal-Center wird abgerissen: Zieht Decathlon jetzt in Ex-Möbel Mahler?

Plus Ulms größtes Einkaufszentrum wird in ein Wohnquartier umgewandelt. Das verändert die regionale Einkaufs-Landschaft. Standorte im Kreis Neu-Ulm könnten profitieren.

Von Oliver Helmstädter

Decathlon gilt als einer der größten Sportartikelhersteller und -händler der Welt und hat durch seine Filialen eine immense Zugkraft. Im Ulmer Blautal-Center gilt die Kette als letzter Magnet, der auch Menschen aus einem größeren Umfeld in den Ulmer Westen locken kann. Mit dem angekündigten Umbau des Centers in ein Wohnquartier braucht die französische Kette eine neue Bleibe. Auf Anfrage teilt das Unternehmen mit, dass es "langfristig" in der Region bleiben will und die Stadt in die Planung involviert sei. Es gibt insbesondere zwei Interessenten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

