Das Ende des Blautalcenters ist besiegelt: Das sind jetzt die neuen Pläne

Plus Das ehemals größte Einkaufszentrum in Baden-Württemberg wird abgewickelt: Es sollen bis zu 1000 neue Wohnungen entstehen. Handel und Gastro verschwinden aber nicht ganz.

Der Niedergang des Blautalcenters ist offensichtlich: Der neue Inhaber nennt eine Leerstandsquote von 36 Prozent. Eine aufwendige Sanierung der überdachten Fußgängerzone und der Umbau des zentralen Essensbereichs hat die Entwicklung nicht aufhalten können. Nun wird ein Schlussstrich gezogen.