Wenig Wasser in der Donau: Pegel wird wegen Neubau Gänstorbrücke abgesenkt

Der Anblick der Donau mit wenig Wasser hatte schon einmal für Verwunderung gesorgt. Nun wird der Fluss zwischen Ulm und Neu-Ulm bald wieder so aussehen. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) werden ab dem Samstag, 17. August, den Stauwasserspiegel der Donau um zwei Meter absenken. Das teilen die SWU am Donnerstag mit.

Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Oktober. In dieser Zeit steht die Bootsschleuse am Wasserkraftwerk Böfinger Halde nicht zur Verfügung. Der Vorgang des Abstauens wird laut SWU „schonend durchgeführt und erstreckt sich über mehrere Tage“. Der Aufstau der Donau Mitte Oktober werde in Abhängigkeit von der vorherrschenden Wasserführung ebenfalls mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Die Absenkung findet im Zuge des von der Stadt Ulm koordinierten Neubaus der Gänstorbrücke statt. Aufgrund des niedrigeren Wasserstands kann eine provisorische Arbeitsfläche aus aufgeschüttetem Material auf Neu-Ulmer Seite hergestellt werden. Diese hilft beim Rück- und Neubau der Gänstorbrücke. (AZ)