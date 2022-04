Neue Galerie in Ulm: Martin Rivoir eröffnet Kunstraum West

Der Künstler Johannes Pfeiffer, dessen Installation aktuell am Metzgerturm zu sehen ist, ist der erste, der in der Galerie Kunstraum West ausstellen darf.

Zu einer Plattform für Begegnungen und zum Austausch über Unkonventionelles solle seine neue Galerie Kunstraum West in der Söflinger Straße 145 werden, sagt der Ulmer Landtagsabgeordnete Martin Rivoir. Eröffnet hat Rivoir die Galerieräume mit einer Ausstellung mit Drucken, Prägedrucken und Objekten seines langjährigen Freundes Johannes Pfeiffer, einem international renommierten Künstler, von dem die aktuelle Installation am Metzgerturm stammt. Die Seilinstallation am Metzgerturm, die wohl bis zum September bestehen bleiben soll, wird zum Teil finanziert durch den Verkauf von Drucken und Prägungen, wie sie auch im Kunstraum West zu sehen sind.

Sein liebstes Metier aber, erzählt Johannes Pfeiffer, sei Land-Art - das gestalterische, oft minimalistische Verändern von Orten im Freien und von Landschaften durch vergängliche Kunstwerke. Ihm gehe es darum, zu spüren, was an einem speziellen Ort einst geschehen sein müsste, um dann sein Spüren mit den Mitteln der Kunst für ein Publikum zu übersetzen - so wie in Kloster Ebersbach vor 17 Jahren, als Pfeiffer im Keller des Klosters 40 Robinien leuchten ließ, um danach erst zu erfahren, dass Mönche im 12. Jahrhundert am Standort Bäume gefällt hatten, um dort ihr Kloster zu bauen. "Ich hab Bäume an den Ort zurückgebracht", sagt Pfeiffer zufrieden lächelnd.

Eine schwere Krankheit brachte den Ulmer Johannes Pfeiffer zur Kunst

Zur Kunst sei Johannes Pfeiffer, der 1954 in Ulm geboren wurde und in Berlin Betriebswirtschaft studierte, auf langen Umwegen und letztlich durch eine schwere Krankheit gekommen, erzählt er. Auf der Suche nach dem, was er im Leben tun wollte, ging er nach Italien, wo er auch heute ein Haus hat, und studierte klassische Bildhauerei in Rom und Carrara. Doch der Marmor war ihm zu schwer, der Prozess, neue Formen zu finden, zu träge. "Mein erstes Land-Art-Projekt habe ich dann als Befreiung von der Härte und dem Eingeschränktheit durch den Marmor empfunden." Bücher faszinieren Johannes Pfeiffer. So sind im Kunstraum West neben Drucken auch würfelförmige Objekte zu sehen, in denen Pfeiffer alte Bücher in ockerfarbenen und roten Sand versinken lässt. Mit ungeschriebenen Büchern beschäftigt er sich derzeit - mit seinem Projekt "Scientia non cogitata": Die unbeschriebenen Seiten dicker Folianten sind reserviert für das Wissen der Zukunft.

Wie es nach der Johannes-Pfeiffer-Ausstellung im Kunstraum West weitergehen wird? In lockerer Folge will Martin Rivoir Werke von Künstlern zeigen - und gern auch aus seiner eigenen Sammlung von Kunstwerken. Über eine Ausstellung seiner eigenen Fotografien habe er allerdings noch nicht nachgedacht, sagt Rivoir schmunzelnd. Der Politiker ist begeisterter Fotograf.

