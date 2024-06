Ulm

Selten klang Abschied so schön

Plus Es war der "Best Case", dass er zum WKO kam. Nach sechs Jahren stand nun aber Case Scagliones Abschiedskonzert in Ulm auf dem Programm. Emotional wie musikalisch ein besonderer Abend.

Von Dagmar Hub

Das Württembergische Kammerorchester spielte – bis auf die Cellisten – im Stehen, und das Programm des Abschiedskonzertes "Goodbye C." vom gefeierten Chefdirigenten Case Scaglione war ein ganz besonderes. Weil Case Scaglione, der die französische Staatsbürgerschaft annimmt und vornehmlich in Frankreich leben wird, das Orchester in Freundschaft verlässt und als Gastdirigent zurückkehren will, lag eine Atmosphäre der Lockerheit und der guten Laune über dem Konzertabend.

Das Publikum wird dieses kleine Augenzwinkern zwischen Case Scaglione und Konzertmeister Zohar Lerner vermissen: innige Momente eines nahzu blinden musikalischen Verständnisses, unaufgeregt-umsichtig, und auch eines gemeinsamen Humors. Beim Abschiedskonzert gab es diese Augenzwinkern noch einmal, vor der Pause, vor allem bei Wolfgang Amadeus Mozarts "Serenata notturna", bei der auch Kontrabassist Blake Thomson für einen kleinen Spaßmoment sorgte, der dem dem Humor sehr zugeneigten Mozart bestimmt gefallen hätte.

