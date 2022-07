Ulm

Sexistischer Text: Verbot für Ballermann-Hit "Layla" am Schwörmontag?

Lokal Der Ballermann-Hit "Layla" strotzt vor Sexismus. In Würzburg wird er nun auf dem Volksfest verboten. Was heißt das für die Ballermann-Party am Schwörmontag in Ulm?

Von Michael Kroha

"Layla" heißt der aktuelle Nummer-1-Hit der Deutschen Musik-Charts. Wer dieser Tage in Festzelten auch in der Region rund um Ulm und Neu-Ulm ist, kommt an dem Ballermann-Hit nicht vorbei. Bislang war das auch in Würzburg so. Doch damit ist jetzt Schluss. Weil der Liedtext sexistisch ist, verbietet die Stadt, dass "Layla" auf dem dortigen Volksfest im Festzelt weiter gespielt werden darf. Am kommenden Schwörmontag findet nicht nur auf dem Münsterplatz eine große Ballermann-Party unter dem Motto "Mallorca meets Ulm" statt – überall in der Stadt wird auf den Straßen zu Musik gefeiert. Wie halten es also die Stadt und/oder der Veranstalter mit dem Song von DJ Robin und Schürze?

