Sister Act: Sängerin Siyou gibt ihr Musicaldebüt

Siyou Isabelle Ngnoubamdjum ist eigentlich Gospelsängerin. Nun wagt sie den Schritt auf die Musicalbühne in der Wilhelmsburg. Sie spielt die Hauptrolle in "Sister Act".

Plus Siyou Isabelle Ngnoubamdjum stand schon auf Hunderten Konzertbühnen. Nun stellt sie sich einer neuen Herausforderung. Das denkt die Sängerin über ihre Rolle in "Sister Act".

Am 9. Juni feiert das Musical "Sister Act" auf der Wilhelmsburg in einer Inszenierung von Benjamin Künzel seine Ulmer Premiere. Die Hauptrolle der Nachtclubsängerin Deloris, die sich vor Kriminellen ins Kloster flüchtet, übernimmt eine Frau, die als Gospelsängerin Konzerttourneen in Deutschland, Frankreich und in ihrem Geburtsland Kamerun macht, die in Ulm aufwuchs und in Aufheim lebt, und die in der Region sehr bekannt ist – Siyou Isabelle Ngnoubamdjum. Siyou ist eine erfahrene Musikerin, die Hauptrolle in einem Musical ist dennoch ein Debüt für sie.

Das ist die Herausforderung am Musical

Siyou lacht fröhlich, wenn sie das Wort "Debüt" ausspricht, und schüttelt dabei die dunklen Locken. Ein Debüt nach ungefähr 35 Jahren auf der Bühne – das passiert nicht jedem. Anfangs konnte sie es auch kaum glauben, als Benjamin Künzel ihr die Rolle der Deloris angeboten hatte – denn das verlangt nicht nur ihre geschulten und bekanntlich guten stimmlichen Fähigkeiten, sondern auch, Schauspiel und Tanz, Texte lernen, eine Figur zu spielen, die – mit Witz und Charme – eine große innere Verwandlung durchläuft.

