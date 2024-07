Sound Garten im Roxy Ulm: Voodoo Jürgens startet die Konzertsaison

Fast hunderttausend Besucherinnen und Besucher zählte das Roxy im Rekordjahr 2023 bei 367 Veranstaltungen. In diesem Jahr läuft es ähnlich gut, und für den Herbst wartet das Roxy mit bekannten Künstlern und Künstlerinnen auf. Kommende Woche startet aber ersteinmal der beliebte Sound Garten, der die Besucherinnen und Besucher mit Gratis-Konzerten lockt.

Bereits mehr als 50.000 Menschen besuchten zwischen Januar und Juni das Roxy – bei einer fast genau gleichen Zahl von Veranstaltungen wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Den Erfolg führt Pressesprecher Henning Reinholz auf die Vielfalt der Formate zurück, unter denen besonders die Zahl der Konzerte (97 in diesem Jahr), der Veranstaltungen im Bereich des Tanzes (47 im Jahr 2024) und von Comedy und Kabarett herausragen (45 in diesem Jahr). Das Roxy bietet aber auch Formate wie Familienkonzerte, Festivals, Netzwerktreffen, ein regelmäßiges Tanzcafé für Ukraineflüchtlinge und die neue Reihe „Roxy singt“, die Chris Grupp als „Rudelsingen“ bezeichnet – das Gemeinschaftserlebnis, mit 600 oder 700 Menschen zusammen zu singen.

Das Sound Garten-Programm im Roxy Ulm

Im Roxy Sound Garten startet das Programm am Freitag, 19. Juli. Insgesamt treten Akteure aus acht Ländern auf, die das Publikum seit Jahren kennt, und solche, die in Ulm bislang nicht zu erleben waren. Den Auftakt macht der Wiener Singer-Songwriter Voodoo Jürgens mit seiner Band „Die Ansa Panier“. Für den Nachtflohmarkt am 20. Juli – parallel zur Lichterserenade – gibt es noch ein paar freie Stand-Plätze. Am Schwörmontag spielen im Roxy traditionell Jesus George, am Mittwoch, 24. Juli kommt die kenianische Sängerin Nina Ogot mit ihrer Band ins Roxy. Mit einem Tribute-Konzert an Bob Marley wartet der 25. Juli auf, wenn Godfrey & the Grandsons ins Roxy kommen. Am 28. gehört der Nachmittag einem Familienkonzert der Augsburger Kindermusikband „Andy & und Affenbande“. Nach der Absage der Band Coterie neu im Programm: Great Gable aus Australien mit Indie-Rock am 31. Juli. Den Reigen der August-Konzerte startet die dänisch-anatolische Formation „Aysay“, am nächsten Tag gibt es Psychedelic Rock aus der Schweiz mit „Dirty Sound Magnet“. „Brassdarts“ kommen am 3. August ins Roxy. Am 8. August dann das Mitsingkonzert „Roxy singt!“. Matthew Mole, eine „Fiesta von Salsa y más“ und „The Magic Mumble Jumble“ schließen den Sound Garten-Sommer ab. Bei Regen finden die Veranstaltungen drinnen statt.

So geht es im Herbst in den Kulturhallen weiter

Im September startet das herbstliche Kulturprogramm mit etlichen großen Namen der Szene. So kommt Sebastian Lehmann am 25. September in die Werkhalle, am 4. Oktober gibt Joo Kraus sein Album Release-Konzert „No Excuse!“. Pippo Polina wird am 9. Oktober zu erleben sein. Volker Rosin wird am 20. Oktober mit einem Familienkonzert für ein ausverkauftes Haus sorgen. Am 26. Oktober tritt Timon Krause im Roxy auf, am 29. Oktober kommt der 80-jährige Jazzdrummer Billy Cobham ins Roxy. Auch Hagen Rether, Christina Stürmer, der österreichische Kabarettist Berni Wagner und Max Mutzke sind heuer noch zu Gast.

Info: Der Sound Garten ist Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr geöffnet.