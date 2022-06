Ulm

Stefanie Heinzmann weint im Ulmer Zelt Freudentränen

Lokal Es dauert nur Sekunden, bis der Funke im Ulmer Zelt überspringt. Sängerin Stefanie Heinzmann ist beim Konzert genauso gerührt und begeistert wie ihre Fans.

Von Andreas Brücken

Stefanie Heinzmann ist nicht nur eine begnadete Sängerin und Komponistin, sie ist auch noch ausgesprochen sympathisch. Kein Wunder also, dass beim Konzert im Ulmer Zelt der Funke zwischen Künstlerin und Publikum gleich nach Sekunden übersprang: "Ich weiß nicht, was bei euch in Ulm los ist, aber hier aufzutreten ist immer etwas Besonderes", sagte Heinzmann zur Begrüßung. Der Hitze trotzend schien es, als wolle die 33-Jährige jeden einzelnen Besucher unter dem Zeltdach für sich begeistern.

