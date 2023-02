Ulm

vor 32 Min.

Stiftung Erinnerung: So werden 20 Jahre Einsatz für Demokratie gefeiert

Auch Ilse Winter (links) war von Anfang an dabei. Nun übergibt sie den Vorstandsvorsitz der Ulmer Stiftung Erinnerung an die Politikjournalistin Elisabeth Zoll.

Plus Die Ulmer Stiftung Erinnerung betreibt seit zwei Jahrzehnten Demokratieförderung und Erinnerungsarbeit. Mit diesem Programm wird der Jahrestag gefeiert.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Es war der 14. Februar 2003: Am Abend jenes Tages wurde im Stadthaus die Gründung der Stiftung Erinnerung gefeiert. Nun jährt sich dieses Ereignis zum 20. Mal, und die Stiftung Erinnerung lädt zum Jahrestag. Um Rückblick und Perspektiven geht es am kommenden Dienstag, dazu gibt es – bei freiem Eintritt – künstlerische Beiträge in Form szenischer Lesungen mit Musik.

