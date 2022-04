Studie fragt: Wie hängen belastende Ereignisse und Depressionen zusammen?

Eine Studie will herausfinden, welche biologischen Mechanismen hinter einer Depression stecken. Was sich die Ulmer Forscher versprechen und wer teilnehmen kann.

Damit Depressionen besser behandelt werden können, will sich die Uni Ulm auf die Suche nach Ursachen begeben. Konkret geht es um den Zusammenhang von belastenden Ereignissen, Stoffwechsel und Depressionen. Ein interdisziplinäres Team sucht nun nach Frauen und Männern, die an der Studie teilnehmen wollen.

Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geht es darum, die biologischen Mechanismen der Depression tiefergehend zu verstehen. Das sei die zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung und Verbesserung von Behandlungsangeboten. Belastende Lebensereignisse und Stress können zu Veränderungen in Gehirn und Körper führen, die wiederum eine Depression zur Folge haben können. Studien zeigten nach Angaben der Uni Ulm einen Zusammenhang von Depressionen mit einer verminderten Energieproduktion der Körperzellen, einer erhöhten Aktivität des Immunsystems, Veränderungen des Sauerstofftransportes im Blut und der Versorgung der Zellen mit Sauerstoff.

Forscherteam der Universität Ulm untersucht Depressionen

In der Studie mit dem Namen "Mit O2 Health" soll der klinische und biologischen Status depressiver Patientinnen und Patienten sowie von gesunden Personen aus einer Kontrollgruppe untersucht werden. Wer eine Depression hat, wird mit einer wissenschaftsfundierten Kognitiven Verhaltenstherapie für Depressionen (KVT-D) behandelt. Wer teilnimmt, erhält auch eine Rückmeldung zur eigenen körperlichen Fitness und zu den Ernährungsgewohnheiten.

Die Studie läuft über zwei Jahre und beginnt mit einem telefonischen Screening. Es folgt eine umfangreiche psychologische Diagnostik in den Räumen der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Universität Ulm. Wer eine Depression hat, wird zufallsbasiert entweder Teil der Behandlungsgruppe und erhält sofort eine etwa achtmonatige kognitive Verhaltenstherapie für Depressionen (KVT-D) oder kommt in die Wartelistengruppe. Dann beginnt diese Therapie acht Monate später. Wer nicht depressiv ist, wird Teil der gesunden Kontrollgruppe.

Teilnehmer für die Studie "Mit O2 Health" gesucht

Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen verschiedene Fragebogen beantworten, werden körperlich untersucht und bekommen kleinere Mengen Blut abgenommen. Für letzteres gibt es eine geringe Aufwandsentschädigung. Um die Langzeiteffekte der Behandlung zu untersuchen, gibt es nach Ende der Therapie ein bis zwei weitere Untersuchungstermine.

Teilnehmen können Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren, die in Ulm oder Umgebung wohnen, sich mindestens in den vergangenen zwei Wochen depressiv fühlen und sich aktuell nicht in psychotherapeutischer Behandlung befinden. Sie dürfen keine schwerwiegenden chronischen neurologischen, immunologischen, endokrinologischen, kardiovaskulären oder pulmonalen Erkrankungen haben und keine aktuelle oder frühere Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), Zwangsstörung, Schizophrenie oder Borderline-Persönlichkeitsstörung erhalten haben.

Depression: Hier finden Betroffene und Angehörige Hilfe 1 / 6 Zurück Vorwärts Schon junge Menschen können an Depressionen erkranken. Für sie gibt es ganz spezielle Hilfsangebote: Informationen über Depression für junge Menschen und deren Familien und Freunde finden sich unter: www.fideo.de.

Eine E-Mailberatung von Jugendlichen für Jugendliche ist unter www.u25-deutschland.de möglich. Beratungsstellen vor Ort findet man mit Hilfe der Adresse: https://dajeb.de/beratungsfuehrer-online/beratung-in-ihrer-naehe/

Auch die Nummer gegen Kummer , das Kinder- und Jugendtelefon 116 111, ist eine gute Anlaufstelle, um sich zumindest einmal alles von der Seele zu reden.

Unabhängig vom Alter helfen diese Anlaufstellen weiter: Viele Informationen finden sowohl Betroffene, aber auch Angehörige bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe – www.deutsche-depressionshilfe.de; dort gibt es auch einen Selbsttest, der dabei helfen will, eine Depression bei sich selbst besser zu erkennen. Wer Fragen zur Erkrankung hat und Anlaufstellen in seiner Nähe sucht, kann auch das Info-Telefon der Depressionshilfe anrufen unter der Nummer 0800 / 33 44 533 (Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr; Mittwoch und Freitag jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr).

Die Hausärzte sind die erste Anlaufstelle, wenn ein Verdacht auf eine Depression besteht. Wer sich in einer akuten Krise befindet, wendet sich an den behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten oder an die nächste psychiatrische Klinik.

Das Universitätsklinikum Augsburg hat eine psychiatrisch-psychotherapeutische Notaufnahme. In einer akuten Krise sollte sich niemand scheuen den Notarzt unter 112 zu holen. Auch Angehörige sollten den Notarzt rufen, wenn sie den Eindruck haben, eine akute Krise liegt vor. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei unter den Nummern 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222 zu erreichen. (huda)

Wer Interesse hat, in die Kontrollgruppe aufgenommen zu werden, muss ebenfalls zwischen 18 und 65 Jahre alt sein und in Ulm oder Umgebung wohnen. Er oder sie soll sich psychisch gesund fühlen, keine schwerwiegenden chronischen neurologischen, immunologischen, endokrinologischen, kardiovaskulären oder pulmonalen Erkrankungen haben und keine aktuelle oder frühere Diagnose einer psychischen Erkrankung erhalten haben.

Interessentinnen und Interessenten können sich telefonisch unter 0731/5026593 oder per E-Mail an mito2health@uni-ulm.de melden. (AZ)