vor 17 Min.

Tänzerin teilt ihre Depressionserfahrung auf der Bühne

"Die Scheinriesin" feiert erfolgreich Premiere in Weißenhorn. Nun ist das Stück, mit dem Ramona Springer über die Krankheit Depression aufklären will, auch in Ulm zu sehen.

Plus Ramona Springer will mit ihrem Stück "Scheinriesin" Bewusstsein für die Erkrankung Depression schaffen. Ein Mix aus Theater, Tanz und Live-Gesang, der auch berührt.

Von Franziska Wolfinger

Es ist die ganz persönliche Geschichte von Tänzerin Ramona Springer, die am Freitag, 26. Mai, auf der Bühne des Roxy zu sehen sein wird. Springer selbst hat unter Depressionen gelitten und diese Erfahrung in einem Bühnenstück verarbeitet - weil über die Krankheit gesprochen werden muss.

Mit ihrem Stück "Scheinriesin" will Ramona Springer ein Bewusstsein für diese schwere psychische Erkrankung schaffen. Dafür nimmt Ramona Springer das Publikum ein Stück weit mit auf ihren Weg. Ein Weg mit Höhen und Tiefen, der einen Einblick in die menschliche Seele - Gefühle und Emotionen - erlaubt. Das Stück, das im Januar seine erfolgreiche Premiere in Weißenhorn feierte, ist ein bunter Mix aus Theater, Tanz und Live-Gesang.

